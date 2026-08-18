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Giriş Tarihi: 18.08.2026

Operatörlerde 218 milyon numara taşındı

Operatörlerde 218 milyon numara taşındı
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Mobil Hizmetlerde abone sayısı yılın birinci çeyreği sonu itibarıyla 86 milyona, nüfusa göre mobil abone yaygınlığının ise yüzde 100.3'e yükseldi. Bu dönemde taşınan 3.5 milyon numarayla toplamda taşınan numara sayısının 218 milyon 239 bin 274'e ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde, 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44.5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu" diye konuştu. 5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "5G, Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Operatörlerde 218 milyon numara taşındı
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