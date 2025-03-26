Opet hakkında soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu duyurdu: Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek

Bilindiği üzere, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa sözleşmelerinin ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşmeler vasıtasıyla dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süre ile Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabilmektedir. Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla, bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar.