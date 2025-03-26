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Giriş Tarihi: 26.3.2025 12:24 Son Güncelleme: 26.3.2025 12:33

Opet hakkında soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu duyurdu: Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek

Rekabet Kurumu Opet hakkında soruşturma başlattı. Kurum, Opet'in bayileriyle yapmış olduğu anlaşmalar yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiği iddiasıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Opet hakkında soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu duyurdu: Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek

Rekabet Kurum Opet hakkında soruşturma başlattı. Yapılan önaraştırmada, OPET ile bayileri arasında akdedilen bayilik sözleşmeleri yürürlükte iken, bayilik faaliyetinin söz konusu olduğu arazi üzerinde OPET lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığı ve bu yolla bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin süresinin beş yılı aşacak şekilde kurgulandığı yönünde bulgular elde edildi.

Bilindiği üzere, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün süresine etki eden intifa sözleşmelerinin ve kira sözleşmelerinin tamamı tek bir anlaşma olarak kabul edilmektedir. Bu sözleşmeler vasıtasıyla dağıtıcı ile bayi arasındaki dikey ilişki en fazla beş yıl süre ile Grup Muafiyeti Tebliği'nden faydalanabilmektedir. Dağıtıcılar, bahse konu anlaşmalar aracılığıyla, bayilerini beş yılı aşan süreli anlaşma yapmaya zorlayamamaktadırlar.

Bu kapsamda, yürütülen soruşturmada OPET'in dikey anlaşmalar yoluyla Kanunu ihlal edip etmediği incelenecektir.

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Opet hakkında soruşturma açıldı! Rekabet Kurumu duyurdu: Kanunu ihlal edip etmediği incelenecek
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