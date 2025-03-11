Orman ekonomisinde 100 bin kadın var

Türkiye'de ormanlar, sadece doğayı korumanın değil, aynı zamanda tarımın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Orman köylülerinin geçim kaynağı olan bu alanlar, kadın emeğiyle güçleniyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) verilerine göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki ormanlarda 18 bini aşkın kadın profesyonel olarak çalışıyor. Bu rakama girişimcileri ve orman bazlı ekonomideki özel sektörü de kattığımızda sayı 100 bini buluyor. Orman köylülerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan kadınlar, ormancılık faaliyetlerinde giderek daha fazla yer alıyor. Fidan dikimi, tohum üretimi, ağaçlandırma, reçine toplama, yangın gözetleme ve orman ürünleri işleme gibi birçok alanda görev alan kadınlar, Türkiye'nin kırsal ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

KADINLARIN GÜCÜ ARTIYOR

OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, kadınların orman ekonomisindeki rolünün giderek arttığını belirterek, şunları söyledi: "Kadınlarımız, sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını da kazanıyor. Türkiye genelinde hem kendi personelimiz hem de orman köylüsü olmak üzere toplam 18 bin 635 kadın çalışanımız, sürdürülebilir ormancılık politikalarının hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Bugün OGM için çalışan 155 bin orman köylüsünün 13 bin 592'sini kadınlar oluşturuyor. Orman köylüsü kadınlar fidan dikimi, aşılama, bakım ve koruma gibi alanlarda çalışıyor."





GELECEĞİ GÜÇLÜ

Türkiye'de kadın emeğiyle büyüyen orman ekonomisi, tarım ve yerel kalkınmayı da doğrudan etkiliyor. Kadın girişimciliğinin ormancılığa entegrasyonu, kırsalda yoksulluğun azaltılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Orman ve tarım ekonomisinin birleşmesi, kadınların üretime daha aktif katılmasını sağlıyor. Yerel kalkınma projeleri, kadın girişimciliğini destekleyerek doğaya zarar vermeyen ekonomik modellerin yaygınlaşmasını sağlıyor.



DEĞER KAYNAĞI OLDU

Bugün 18 bini aşkın kadın, Türkiye'nin orman ekonomisinde aktif olarak çalışıyor ve kırsal kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri haline geliyor. Orman meyveleri yetiştiriciliği, girişimcilik projeleri ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarıyla kadınlar, doğayla uyumlu bir ekonomi modelinin öncüsü olma yolunda ilerliyor. Ormanlar artık sadece ekolojik değil, ekonomik bir değer kaynağı olarak öne çıkıyor.



GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSATLAR

ORMAN ve Köy İlişkileri (ORKÖY) tarafından sağlanan mikro krediler, kadın girişimciliğini ormancılık sektörüne entegre ederek yerel ekonomiyi güçlendiriyor. Son 10 yılda 1.452 kadın girişimciye 64 milyon TL'den fazla destek sağlandı. Bu destekler sayesinde kadınlar, orman ürünlerini işleyerek ticari markalar oluşturuyor ve uluslararası pazarlara açılıyor. Kadın girişimcilerin öne çıktığı bazı sektörler: Tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi (Lavanta, adaçayı, kekik, defne, ıhlamur) Orman bazlı el sanatları (Gümüş kazaz örücülüğü, ahşap oyma, bakır işlemeciliği) Geleneksel gıda üretimi (Kozalak pekmezi, organik reçeller, orman balı, keçiboynuzu pekmezi) Ekoturizm ve doğa rehberliği birçok kadın girişimci, doğadan ilham alarak kendi markalarını kuruyor ve sürdürülebilir üretim modelleriyle uluslararası pazarlara açılıyor.