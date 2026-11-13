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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Orman yangınlarıyla uluslararası mücadele

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Orman yangınlarıyla uluslararası mücadele
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COP31'de Türkiye öncülüğünde orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Brezilya, Güney Kore Cumhuriyeti ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile Orman ve İklim Liderleri Ortaklığı'nın iş birliğiyle Entegre Yan- gın Yönetimi Antalya Eylem Planı başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm ülkeleri ve ortakları Antalya Eylem Planı'na katılmaya davet ederek, "Katılım gönüllüdür. Ulusal öncelikler ve uluslararası çerçevelerle uyumlu biçimde, etkili uygulamaları paylaşarak ve orman yangınlarına karşı dayanıklılığı birlikte güçlendirerek çalışmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Ormanların atmosferden karbonu uzaklaştırdığını, su kaynaklarını ve toprağı koruduğunu, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağladığını ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturduğunu dile getiren Yumaklı, "İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur" dedi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde fidanların toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, "Antalya'da da COP anısına Barış Ormanı oluşturduk. Bu bir mesajdır" açıklaması yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Orman yangınlarıyla uluslararası mücadele
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