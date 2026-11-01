Orta Koridor’da hedef Türk Birliği

Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ekonomik işbirliğinde yeni hedef, Orta Koridor'u bütünleşik bir ticaret ve lojistik ağına dönüştürmek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, demir yolları, limanlar ve gümrük sistemlerinin birbirine entegre edilmesiyle Türk devletleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirileceğini açıkladı. Türkiye, Orta Asya'daki Türk devletleriyle ekonomik entegrasyonu derinleştirmek amacıyla Orta Koridor'daki ulaşım ve ticaret altyapısını güçlendirmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan ve Özbekistan'ın bu stratejinin temel ortakları arasında bulunduğunu belirterek ticaret, yatırım ve lojistik alanlarında yeni işbirliklerinin hedeflendiğini söyledi.

BÜTÜNLEŞİK BİR YAPI HEDEFİ

Bolat, Türkiye'nin Orta Koridor vizyonunun yalnızca taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesiyle sınırlı olmadığını, bölgesel ticaretin bütünleşik bir ekonomik yapıya dönüştürülmesini amaçladığını vurguladı. Orta Koridor'un Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bağlantılarında stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bolat, ulaşım altyapısının eş zamanlı geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bolat, "Vizyonumuz, demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirilmesiyle koridoru bütünleşik bir ekonomik sisteme dönüştürmektir. Kazakistan ve Özbekistan bu yapının temel ortakları arasında yer almaktadır" dedi. Bu yaklaşımın hayata geçirilmesiyle taşımacılık süreçlerinin kolaylaştırılması, lojistik maliyetlerinin azaltılması ve Türk devletleri arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor. Ticaret ve yatırımlarda yeni dönemTürkiye'nin Kazakistan ve Özbekistan ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla mevcut işbirliği mekanizmalarını daha etkin kullanacağını açıklayan Bolat, karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmalarının yanı sıra Özbekistan ile kurulan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in de bu süreçte önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Bolat, söz konusu mekanizmalar aracılığıyla ikili ticaretin yanı sıra yatırım ilişkilerinin de derinleştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör