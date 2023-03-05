Ortak İş Birliği Platformu’ndan deprem bölgesi için yaşam merkezi çalışmaları

İŞ GÜCÜ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kamu kurumları ve yerel yönetimler iş birliği ile hayata geçirilen KASABA projesi kapsamındaki bir diğer önemli hedef de bu merkezlerin kentlerdeki ekonomik faaliyet alanlarına entegre edilmesi olarak belirlendi.

Bu kapsamda Ortak İş Birliği Platformu'nun kullanımına bırakılacak alanlarda kurulacak yaşam merkezlerinin, organize sanayi bölgeleri veya küçük sanayi sitelerine entegre edilmesi de hedefleniyor.

Böylece bir yandan bölge halkının hayatını yeniden kurmasına destek olunurken, diğer yandan da depremden etkilenen kentlerden göçün önlenerek istihdam ve iş gücü kaybının önüne geçilmesi ve üretimin bölgede kalmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca, kalıcı konutların tamamlanmasının ardından bu merkezlerin organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ile bölgelerdeki çalışanlar için başta afete hazırlık eğitim merkezleri olmak üzere sosyal ve kültürel alanlara dönüşecek şekilde hazırlanabileceği de öngörülüyor.

Öte yandan, Samandağ'daki ilk KASABA'da altyapı çalışmaları hızla devam ederken, iş dünyası da konteynerlerin alımı için harekete geçti. Denizli Genç İş İnsanları Derneği'nin (DEGİAD) 50, Adana Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ADSİAD) 25, OMEGA Grup'un 10 konteyner bağışı ile başlayan seferberlik kampanyasının yanı sıra barınma ve sosyal alanlar için gerekli tüm eşya ve teçhizatlar da yine iş dünyasının desteğiyle tedarik edilecek.