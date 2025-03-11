Ortalama maaş 150 bin TL: İşte o meslekler ve kazandıkları ücret! Yeni patron yeşil yaka

Yeşil ekonomi, artık yalnızca bir sürdürülebilirlik konusu olmaktan çıktı ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen istihdam alanlarından biri haline geldi. Bu sektörde çalışanlar artık iş dünyasının en çok kazananları arasında. Beş yıl içinde yeşil yaka çalışanlarının sayısının Türkiye'de 1 milyonu aşması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen enerji ve sanayi şirketleri, yeşil yakaya olan talebin hızla arttığını ve eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Ünlü holdingler bir biri ardına, "Açık pozisyonlarımızın yüzde 40'ı yenilenebilir enerji ya da yeşil ekonomi yatırımlarıyla ilgili. Yetişmiş eleman yok denecek kadar az, bu yüzden çalışanlara piyasa ortalamasının çok üzerinde maaşlar teklif ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapıyor.