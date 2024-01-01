Ortalama memur maaşı 37.500 liraya yükseliyor

Milyonlarca asgari ücretlinin ardından bu hafta işçi, memur, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanların da maaş, aylık, geliriyle birlikte sosyal kazanımları artacak. Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.Memurlar 15 Ocak'ta, işçiler 31 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı aylıklarını alacak. Memura yüzde 50 zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya çıkarken, en düşük emekli aylığı 14 bin 814 lira, en düşük memur maaşı da 33 bin lira 25 lira olacak. Yeni yıl zamları, sosyal kazanımlar, emeklilikte yeni döneme ilişkin önemli başlıklar şöyle:Memurlara temmuz ayında yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Yılsonu için yüzde 65 zam tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak. Memur ve emeklileri için toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik zam bulunuyor. Buna 6 aylık enflasyon farkı ekleniyor. Memura yeni yılda yapılacak zammın yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Bu yüzde 50'lik artış seyyanen zammın da içinde yer aldığı tutar üzerinden yapılacak. Dolayısıyla 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 11 bin lira artışla 33 bin liraya, ortalama 25 bin lira alan bir memurun maaşı da 12 bin 500 lira artışla 37 bin 500 liraya çıkacak.Yüzde 50 zam tahminine göre 9 bin 876 lira olan en düşük memur emekli aylığı 14 bin 814 liraya yükselecek. Bekâr bir memurun aldığı 20 bin 337 lira olan maaşı 30 bin 565 liraya çıkacak. Evli memurun aldığı 22 bin 17 lira ise 33 bin 25 lira olacak. Yüzde 50'lik artışa göre, bugün 26 bin 654 lira olan öğretmen (1/4) yeni yılda 39 bin 981 lira maaş alacak.Evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli yakın aylığı gibi sosyal yardımlar da yapılan zam kadar artacak. 65 yaş aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 405 liraya, evde bakım desteği 5 bin 97 liradan 7 bin 391 liraya, engelli yakın aylığı bin 874 liradan 2 bin 718 liraya çıkacak.SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranıyla birlikte refah payı artışı bekliyor. Çarşamba günü açıklanacak 6 aylık enflasyon verisinin ardından refah payı artışıyla asgari ücrete yapılan zam oranına yaklaştırılması bekleniyor. 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Kök aylıklarda seyyanen düzeltmeyle kademeli artış bekleniyor. Emeklilere zamla birlikte vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen aylıklar da artacak. Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkmasının ardından işçiler yeni ücretlerini 31 Ocak'ta alacak.Birinci derece memura ek gösterge düzenlemesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yapılacak düzenlemeyle kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek gösterge 2800'den 3600'e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak. Ancak yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnaf, tüccarın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde ediliyor. Prim reformuyla birlikte bu kapsamda emekli olacakların geliri de en az yüzde 20 artacak. Yasal düzenlemeyle Bağ-Kur kapsamına giren işverenlere yönelik istihdam sayısına göre kriterler belirlenecek. Yapılacak düzenlemeyle iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak.