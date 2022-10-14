Oruç Reis Marmara Denizi’ne açıldı

Sismik araştırma gemisine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık bir saat sonra Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesindeki çok sayıda personelin boğazı seyrettiği görüldü. Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi, Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.