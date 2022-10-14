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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:39 Son Güncelleme: 14.10.2022 11:41

Oruç Reis Marmara Denizi'ne açıldı

DHA
Oruç Reis Marmara Denizi’ne açıldı

Karadeniz'deki çalışmalarını tamamlayan sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

Karadeniz'de geçtiğimiz aylarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'MTA Oruç Reis' isimli gemi, bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Sismik araştırma gemisine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık bir saat sonra Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesindeki çok sayıda personelin boğazı seyrettiği görüldü. Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi, Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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Oruç Reis Marmara Denizi'ne açıldı
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