Oruç Reis muhteşem dönüşe hazır

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, sismik araştırmalarına devam ediyor. Sondaj ve araştırma çalışmalarının hızlanması amacıyla son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisi filoya katılırken, eldeki gemilerde de güçlendirme yapılıyor. Bu kapsamda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 5 yıllık zorunlu bakım, ekipman ve yazılım modernizasyonu için faaliyetlerine ara verdi. Birkaç aydır İstanbul'da bakımda bulunan gemi, geçtiğimiz günlerde de Zonguldak'taki Filyos Limanı'na demirledi. Son aşamasına gelinen modernizasyon çalışmalarının ardından Oruç Reis'in sismik veri toplama kapasitesi, 4x6.000 metreden 4x8.100 metreye çıkarılacak. Böylece gemi, petrol ve gaz potansiyelinin tespiti için 20 yılda toplayabileceği veriyi 8 yılda toplayabilecek. Sismik veri toplama kapasitesinin artırılması sayesinde gemi daha çok 3 boyutlu projelerde kullanılmaya başlanacak.Şu ana kadar denizlerdeki sismik veri toplama çalışmalarında öncelikle milli gemiler Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri kullanıldı ve eş zamanlı sismik veri toplama faaliyetleri yürütüldü. Bu kapsamda Karadeniz'de deniz altına boru serimi devam ederken, 2018'den bu yana Akdeniz'de ise 8 derin deniz sondajı planlanan takvim çerçevesinde tamamlandı. Oruç Reis'in bakımda olduğu şu günlerde, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ise Karadeniz'de çalışmalarını sürdürüyor.ÖTE yandan, sondaj gemilerinin faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Halihazırda Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de Türkali-10 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi Türkali-6 sondaj kuyusunda, Yavuz Sondaj Gemisi de Türkali-4 sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor.