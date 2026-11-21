Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açığında bulunan İndus-C Bloku'nda üç boyutlu sismik araştırma çalışmalarına başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, şu ifadelere yer verildi:

"19 günlük yolculuğun ardından Karaçi'ye ulaşan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis, Karaçi Limanı'nın yaklaşık 120 kilometre açıklarındaki İndus-C Bloku'nda görevine başlıyor. Pakistan ile kurduğumuz stratejik ortaklık kapsamında gemimizin 670 kilometrekarelik alanda gerçekleştireceği ve yaklaşık iki ay sürmesi öngörülen 3 boyutlu sismik veri toplama sürecinin ardından gelecek yıl sondaj faaliyetlerine geçmesi hedefleniyor."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör