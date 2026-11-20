Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından yeni yurtdışı görevi için Pakistan'a gitti. Gemi Pakistan'da petrol ve doğalgaz arayacak. Yurt içi ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Türkiye, yurtdışında denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

SİSMİK VERİ TOPLAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türk mühendislerimiz tarafından inşa edilen millî gururumuz Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, kıtalar arası ikinci görevi için Pakistan'a ulaştı. Bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz. Gemimiz bu yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek" açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, "Dünyanın 4. büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle bugün Pakistan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek. Oruç Reis, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev için limandan ayrılacak.

Bu kapsamda öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak. Geminin çalışma alanına varışına yapacağı hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanına dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak. Oruç Reis'in Pakistan karasularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak.

ÖZEL TASARIM

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkânlar kullanılarak inşa edildi. Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.