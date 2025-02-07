Oruç Reis Somali’de çalışmalarının yarısını tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali'nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve heyeti ile İstanbul'da bir araya geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali denizlerindeki sismik çalışmalarının yüzde 50'sini tamamladığını bildirdi. Paylaşımda, Dahir Shire Mohamed ve heyetiyle İstanbul'da bir araya geldiğini belirten Bayraktar, Somali'de yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: "Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni işbirliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir işbirliği süreci başlatma kararı aldık. Enerji ve madencilik alanındaki işbirliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."