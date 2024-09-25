Oruç Reis Somali’ye gidiyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin ekim ayında Somali'ye gideceğini açıkladı. BM kapsamında enerji alanında yatırımcılarla buluştuklarını belirten Bayraktar, BM kapsamında enerji alanındaki en önemli konulardan birisinin iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu belirtti.Yüzer üretim platformunun Türkiye'ye geldiğine işaret eden Bayraktar, "Ülkemizdeki tüm üretim imkânlarını araştırıyoruz, değerlendirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda farklı ülkelerde de varlıklara sahip olması lazım. Nasıl Irak'ta petrol sahalarında ortaklıklarımız varsa, Azerbaycan'da Şah Deniz'de ortak isek diğer sahalarda da diğer ülkelerde de Oruç Reis'i görevlendirdiğimiz Somali'de de 3 deniz sahasında Türkiye'nin lisansı var. Bu lisanslar, ruhsatlar kapsamında da 15 bin metrekarelik deniz alanında da Türkiye aramacılığa başlıyor ve bunun ilk adımı Oruç Reis sismik gemimizin o bölgede yapacağı 3 boyutlu sismik çalışması ondan birkaç ay sonra da buradan çıkan verilere göre bir sondaj kararına ve sonraki aşamaya geçebileceğiz" dedi."Oruç Reis'in eylül sonu ekim başı gibi Türkiye'den hareketini ekim sonuna kadar Somali'ye varmasını ve kasımdan itibaren de artık orada olup çalışmalara başlamasını bekliyoruz" diyen Bayraktar, "2.6 milyon haneye eve doğalgazı Sakarya gaz sahasından sağlar hale geldik. Hedefimiz bunu 2025 yılının önümüzdeki birkaç ay içerisinde 10 milyon metreküpe çıkarabilmek. Çanakkale'ye ulaşan yaklaşık 51 günlük bir seyirden sonra Singapur'dan getirdiğimiz yüzer platform adeta bir endüstri tesisi. Kara tesisindeki 10 milyon metreküpe ilave olarak bir 10 milyon metreküplük bir gaz işleme vazifesi görecek. 2026 yılının ortası gibi 20 milyon metreküplük gaz üretimine geçeceğiz. Bu yıllık 7.5 milyar metreküp eder ve yaklaşık 8.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılamamız anlamına gelecek" diye konuştu.2050 yılında nükleer için 20 bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedefine dikkat çeken Bayraktar, "Akkuyu'da, Sinop'ta ve Trakya'da yapmayı planladığımız 12 reaktör büyük ölçekli reaktörlerle 15 bin megavatına ulaşmış olacağız. Bunun ötesinde 20 bin megavatlara gidebilmek için küçük modüler reaktörleri de sanayimize ve enerji sektörümüze katmak istiyoruz. Burada ciddi fırsat var" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin doğalgaz alanında Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz pazarı olduğunu kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin doğalgaz ihtiyacını farklı şekillerde çeşitlendirerek tedarik portföyümüzü farklılaştırarak sağmaya gayret ediyoruz. Uzun dönemli sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik anlaşmaları yapıyoruz. Amerikan LNG'sinin 10 yıl boyunca tedarik edilmesi ile ilgili anlaşma yaptık. Bundan 2-3 hafta önce bir başka şirketle uzun dönemli bir LNG anlaşması imzaladık. Tedarik portföyümüzü farklılaştırma, çeşitlendirmeye gazı gazla rekabet edilebilir hale getirmeye gayret ediyoruz."New York'ta 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türk ve ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bayraktar, "Finanstan madene, nükleerden petrokimyaya kadar farklı alanlardan şirketlerle geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda özellikle yenilenebilir enerji alanındaki uzun soluklu planlarımızı anlattık. Ülkemiz yatırımcılara yeni reformlarla öngörülebilir bir piyasa ve enerji dönüşüm sürecinde geniş yatırım potansiyeli vadediyor" açıklamasını yaptı.Bakan Bayraktar, kış için tedarik kaynaklarında sorun olmadığını kaydederek, "Depolarımız kışa hazır hale geliyor, vatandaşımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Elektrik tüketimi veya enerji tüketimi genel olarak yüksek olan kesimlerin ürünün elektriğin veya doğalgazın gerçek maliyetlerini ödediği bir destek modeline daha etkin bir destek modeline doğruda bir geçiş bir sürecin ilerlemesini de hedefliyoruz" dedi.ee