Oruç Reis Süveyş Kanalı’nı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis'in (sismik araştırma gemisi) Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali'ye doğru güvenle ilerlediğini bildirdi. Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, beraberindeki destek gemileri ve Deniz Kuvvetlerimize bağlı fırkateynlerle Süveyş Kanalı'nı geçerek Somali'ye doğru güvenle ilerliyor" paylaşımında bulundu.Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara sondaj çalışmalarına başlanacak.