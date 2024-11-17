OSB’lere ilgi artıyor: 233 yatırım başvurusu daha...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB'lerdeki yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"OSB'LERDE YENİ FABRİKALARIN DAHA HIZLI YÜKSELMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Sanayicilerin OSB'lerdeki yatırım yerleri için başvuru imkanlarını şeffaf ve kolay hale getirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:
"Her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB alanlarını tahsise açtığımız uygulamanın ilk ayında 673 sanayicimiz başvuru yapmıştı. Bu ayki başvurular 13 günde 54 OSB'de 233 yatırım sayısına ulaştı. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni fabrikaların daha hızlı yükselmesi için çalışmaya devam edeceğiz."
Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerimizin çevrimiçi erişimine açmaya devam ediyoruz. 🇹🇷⚙️🏭— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 5, 2024
Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi,… pic.twitter.com/XtkY8u4d6X