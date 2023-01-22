OSS Başkanı Özalp değerlendirdi: Otomotiv pazarı büyüme içerisinde

EYT'NİN SEKTÖRE ETKİSİ

Ziya Özalp, EYT'nin sektöre muhtemel etiklerini de değerlendirdi.

EYT'nin otomotiv sektörü için büyük bir sorun oluşturabileceğine işaret eden Özalp, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı sektörler bunu anlamadı bile, EYT nedir bilmiyor bile... Ama bizim için gerçekten büyük bir sorun. Çünkü otomotiv sektöründeki tecrübe, otomotiv sektöründe bulunan kişi sayılarının verimliliği belli bir yaş sonrasında oluyor. Bugün bir boyacı bulmak, kaportacı bulmak, bir bakımcı bulmak çok zor. Onun için EYT öncesinde de normal anlamda emekli olmuş tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Şimdi bu noktada biraz daha fazla çaba sarf edilmesi lazım. Firmalarımız zaten çalışanlarının memnuniyetini artırmak için sektörde çok ciddi şekilde hem özlük hakları hem yan haklar olarak bunu geliştirmeye çalışıyordu. Bu bizim için önemli ve kritik bir konu. Kesinlikle ve kesinlikle bu insanları kaybetmememiz lazım. Zaten ülkenin en büyük sorunu, bu noktadaki ustalık ve el işleriyle ilgili olabilecek sorunların tamamındaki profilin yok olması, meslek liselerinin eskisi kadar cazibe merkezi olmaması ve insanların artık dijital dünyayla beraber dijital çözümler, masa başı dediğimiz işlere daha fazla adapte olması. Otomotiv sektörü, tam anlamıyla bunun için hazır değil. Henüz her şeyiyle dijital değil.

Gelecekle ilgili bir telefon güncellemesi gibi arabaların güncellemesinden bahsediliyor ama 20 milyonluk da bir geçmiş satılmış araç var. Bunların bakımı, onarımı, satış politikaları çok çok önemli. Bu anlamda EYT'ye karşı bizim bakış açımız, açıkça söylemek gerekirse, zaten başından beri çok pozitif değildi. Yani ülkenin çok da fazla faydasına olacak bir durum da değildi. Çalışanların mağduriyeti açısından söylemiyoruz, onları mağdur etmeden, onları sektör ya da iş dünyası içinde tutarak çözümler üretilmesi cazip olurdu. Gerçekten bu iş kaybını yaşarsak, insanlar gerçekten de çok genç yaşlarda emekliliğine girerse bu nokta, gerçekten birçok sektörü zorda bırakır ki bunun başında otomotiv gelir."