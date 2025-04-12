Otellerde Çinli turist hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da fitilini ateşlediği tarife savaşları, küresel ekonomilerde dengeleri değiştirdi. Trump'ın başta Çin'i hedef alan gümrük tarifleri Çinli iş insanlarını da alternatif rotalara yönlendirdi. Gümrük engelinden doğacak kayıplarını telafi etmek isteyen Çinliler, Türkiye'ye yaptıkları seyahatleri sıklaştırdı. Buna BYD ve Chery gibi otomotiv devlerinin Türkiye yatırımları da eklenince otellerde Çinli turist hareketliliği başladı. Sektörün önde gelen oyuncuları, tarife savaşı ile daha da artması beklenen Çinli iş insanları için hazırlıklarını hızlandırdı. Oteline Çinli turistler için restoran açan da var, odalardaki TV'ye Çin kanalları ekleyen de...

ZİYARETLERİ SIKLAŞTI

Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun, son yıllarda Çinli turistte ciddi bir hareketlilik hissedildiğini söyledi. Bu hareketliliğin nedenlerini sıralayan Dursun, "Çinliler pandeminden en son çıkan ülke oldu. 2022-2024 yılları arasında pandemi nedeniyle toplantı vs organizasyonlarına çok fazla izin verilmiyordu. Hal böyle olunca onlar da bu tür organizasyonlarını başka ülkelere kaydırdılar. İstanbul da bu gelişmeden yüksek bir pay aldı. Ayrıca Çinliler'in Türkiye'ye yatırımlarında da artan bir trafik var. Bu gelişme onların ziyaretlerini sıklaştırdı. Son iki haftadır yaşanan tarife savaşları ise bu ziyaretlerin daha da artacağının habercisi oldu" ifadelerini kullandı.

LEZZETLERİ MUTFAKTA

Çinli turist trafiğindeki artışla birlikte otellerde onların beklentilerine yönelik altyapı yatırımlarının da hızlandığını aktaran Dursun, "Örneğin odalardaki TV'lere Çin kanalları eklenmeye başladı. Yönlendirme tabelalarına Çin alfabesi girdi. Onların en büyük sorunu mutfaktaydı. Kendi damak zevklerine göre lezzet arayışları olduğu için Çin mutfağına yönelik lezzetler bazı otellerde kendine daha geniş yer bulmaya başladı" dedi. ABD ile Çin arasındaki tarife savaşından Avrupa'nın da etkileneceğine dikkati çeken Dursun, "Bu durum belki Avrupa'dan bir miktar kayıp getirebilir ancak Çinli iş insanının seyahatlerimi de hareketlendirebilir" şeklinde konuştu.

ÇİNLİLER KARADENİZ'DE

Çinli otomotiv devi Chery'nin Samsun'da kuracağı 50 bin araç kapasiteli üretim tesisi bölge turizmcilerini de heyecanlandırdı. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, Chery'nin kuracağı tesis için üst düzey yetkililerin altyapı hazırlığı için şehre gelmeye başladığını söyledi. Toktaş, "5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Sayıları çok az ancak biliyorsunuz Karadeniz daha çok Ortadoğulu turist ile anılırdı. Artık Karadeniz'de Çinli görmeye başlayacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

MAHALLE KURACAKLAR

Yılsonunda yatırıma başlaması planlanan tesisin, iki yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Üretim tesisi ile birlikte 5 bin civarında Çinli'nin Samsun'da çalışması bekleniyor. KATİD Başkanı Toktaş, "5 bin Çinli neredeyse bir mahalle nüfusu kadar. Tıpkı ABD'de olduğu gibi bir Çin mahallesi burada da olabilir. İş için gelen Çinliler aynı zamanda bizim turizm elçimiz olacak. Çevrelerine Karadeniz'i anlatacaklar. Hal böyle olunca ziyaretçi hareketi de başlayacağını öngörüyoruz. Biz de oteller olarak buna yönelik altyapı yatırımları için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞ İNSANLARI KAYBI % 10 TELAFİ EDER

Çin'den Türkiye'ye turist taşıyan en büyük operatörlerden biri olan Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Pilav, ABD ile Çin arasında yaşanan tarife savaşlarının Çinli turistin alım gücüne olumsuz etki edeceğini söyledi. Pilav, "Bu süreç nasıl şekillenecek henüz bilmiyoruz ancak ticaretlerinin olumsuz etkilenmesi halinde Çinli turistlerin yurtdışı çıkışlarında yüzde 30 daralma olabilir" dedi. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğine dikkat çeken Pilav, şöyle devam etti: "Önümüzdeki nisan-mayıs aylarında bir miktar gerileme görülebilir fakat aynı zamanda iş insanların Türkiye ziyaretlerinde de bir artış yaşanabilir. Yılsonunda yüzde 30 bir kayıp olacağını varsayarsak iş insanların artan trafiğiyle birlikte kayıp yüzde 10 telafi gelebilir. Böylece yılsonu kaybı yüzde 20 ile sınırlı kalabilir."