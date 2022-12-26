Otoda aralık bereketİ

Türkiye otomotiv pazarında yılın en çok araç satılan ayı kasım-aralıktır. Özellikle aralıkta yılın diğer aylarından iki-üç kat daha fazla araç satıldığı görülür. Ancak son birkaç yıldır aralık performansı düşük seyrediyor. 2018 sonundan itibaren araç tedariki konusunda yaşanmaya başlayan sorunlar, pandemi ile birlikte tavan yaptı. Yılın en çok araç satılan ayı aralıkta eski rekorlar geride kaldı. 2018 Aralık ayında satışlar 77 bin 706, 2019'da 90 bin 500, 2020'de 104 bin 293, 2021'de 62 bin 243 adet olmuştu.Ancak bu yıl işler değişti. Yeni yılda fiyat artışlarından korunmak isteyen tüketiciler bayilere koştu. Showroom trafiği arttı. Bayiler telefonlara yetişmekte zorlandı. Tahminlere göre aralıkta satışlar 110-120 bin adeti yakalayacak. Hatta bazı iyimserler pazarın 150 bin adete bile ulaşabileceğini söylüyor.Ancak otomotiv sektörünü bekleyen bir tehlike var. Avrupa'nın noel tatiline girmesi, soğuk hava, fırtına gibi nedenlerle lojistik sorunlar yaşanabilir. Bu gerçekleşirse siparişleri karşılamak mümkün olmayabilir.Aralık performansı 2022 toplam pazar rakamlarını da etkileyecek. Otomotiv Distribütörleri Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2020 Ocak-Kasım aylarında pazar 668 bin 63 adet gerçekleşti. Bu rakama otobüs, traktör ve ağır ticari araçlar dahil edilirse toplam satışlar 705 bin adete çıkıyor. Tahmin edildiği gibi aralıkta satışlar 110 bin adet olursa pazar yılı 778 bin adetle kapatır. Satışlar 120 bin adeti gerçekleşirse, pazar 788 bin adeti görür. Otobüs, traktör ve ağır ticari araç satışlarıyla birlikte toplam pazar ise yaklaşık 850 bin adet seviyesinde gerçekleşir.Yani Türkiye otomotiv pazarı, 2022'de aralıktan sonra yıllık satışta da son beş yılın rekorunu kıracak. Pandemi öncesindeki rakamları yakalamaya bir adım yaklaşacak.Ocak 2023'le birlikte noterlerde büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor. Aralıkta otomobil satın alan birçok tüketici, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden kaçmak için ruhsat işlerini yeni yıla bırakıyor. Böylece iki kez MTV ödemekten kurtuluyor.