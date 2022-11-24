Otoda fiyatlar 30-77 bin TL indi

Otomobilde 1 Aralık tarihinde beklenen matrah düzenlemesi, dün itibarıyla gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.Matrah düzenlemesiyle birlikte otomobil fiyatlarında 30 bin TL ile 77 bin TL arasında indirim gerçekleşti. Yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği ile yeniden değerleme oranı yayımlandı. Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerden yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ortaya çıkacak artışa karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralıkta indirim yetkisini kullanması bekleniyor. Cumhurbaşkanının motorlu taşıtlar vergisinde artırma yetkisi yüzde 50 iken yüzde 80 düzeyinde indirme yetkisi bulunuyor.