Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Otoda köpük kalkmaya başladı
Giriş Tarihi: 3.8.2023

Otoda köpük kalkmaya başladı

Otoda köpük kalkmaya başladı
Ticaret Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür" denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında birçok istişare ve toplantı yapıldığı, bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylüle kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoda köpük kalkmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA