Otoda köpük kalkmaya başladı

Ticaret Bakanlığı'nca, otomotiv sektöründe fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı alınan tedbirler sonucunda, kanun dışı ilan sayılarında ciddi düşüş sağlandığı, galerilerde sıfır otomobillere ulaşım sorununun ortadan kalktığı, fiyatların 3 haftadır artış göstermediği ve yer yer düşüşler de gözlemlendiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu aşamada ikinci el araç alım satımında yavaşlama olduğu görülmüştür" denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığında birçok istişare ve toplantı yapıldığı, bu değerlendirmeler sonucunda, ağustos-eylüle kadar otomotiv piyasasında oluşturulan köpüğün kalkmaya başlayacağı sonucuna varıldığı belirtildi.