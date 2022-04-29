Otogarlarda bayram hareketliliği: Türkiye’nin dört bir tarafına akın başladı!

Karaismailoğlu, sevgi, saygı ve hoşgörünün yoğunlaştığı, kardeşlik ve dostluğun en üst seviyede hissedildiği bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak ve acil durumlara müdahalede bulunmak üzere ülke genelinde 18 bölge müdürlüğü, 119 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği, 15 yap-işlet-devret (YİD) bakım işletme şefliği ve 278 bakımevinde, 1000 ekip, 5 bin 400 personel ve 1500 makineyle 7 gün 24 saat hazır bulunulacak." dedi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda güzergahlarda gerekli kontroller yapılarak trafik işaretleri ve yol güvenliğini destekleyen tüm elemanlar gözden geçirildi. Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek, mümkün olan şeritlerin tamamının trafiğe açılması sağlandı. Bayram tatili süresince sorumluluğumuz altındaki güzergahlarda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulmuş olup, hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak. Bayram süresince trafiğin yoğun olduğu kesimlerde sinyalizasyon süreleri ana yollar için uzatıldı. Anayola bağlantısı olan yan yollar ile geri dönüş kavşaklarının bir kısmı geçici süre kapatıldı."