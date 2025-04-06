Otomobil 21 gün konut 53 günde satılıyor

2000 yılında kurulan ve bu yıl 25'inci yılını kutlayan sahibinden.com, geçen bu sürede kendi alanında dünyada dördüncü sıraya kadar ulaştı. Türkiye'de alanında ilk sırada tüm web'te ise Türkiye'de ise ilk 10'da olduklarını belirten şirketin CEO'su Burak Ertaş, "Bu sayılar web sitesi sayıları. Mobil ölçülmüyor ki işimizin yüzde 85'i mobilde" dedi. Toplam sayfa gösteriminin ayda 15 milyarın üzerinde olduğunu belirten Ertaş, "Sayfada kalma süresi 18 dakika. Dünyada bu konuda rekortmenlerden biriyiz. Ölçümlere göre kendi alanımızda dünyada bazen 3 bazen 4'üncüyüz. Rusya, ABD ve Fransız rakiplerimizin ardından geliyoruz" şeklinde konuştu. Binlerce alt kategori olduğunu ancak ağırlıklı olarak otomobil ve konut satışının olduğunu vurgulayan Ertaş, "Satış hızı otomobilde 21 gün. Konutta ise 53 gün. Diğer kategorilerde ölçmüyoruz. Cep telefonunda da ortalama 6-7 gün sürüyor" dedi. Tekil kullanıcı da ise rakam şu anda 65 milyona çıkmış durumda.

FİYATLAR 13 AYDIR DURGUN

Ürün bazında bakınca kredi faizlerinin doğrudan satışlara etkisi olduğunu belirten Ertaş, "Son iki yılda otomotivde 15 güne kadar düştüğü oldu, maksimum 25 güne çıktı. Gayrimenkulde kredi imkânları faiz oranları etkili. Şu an kredili satışlar çok düştü. Konut fiyatları 13 aydır reel olarak düşüyor. Otomobilde de 13 aydır reel fiyatlar düşüyor. Sebebi de sıfır araç fiyatlarına bağlı. Sıfır araç bolluğu oldukça ikinci el araç da sakinleşiyor" dedi. En hızlı büyüme trendinde olan kategorinin ikinci el eşyalar olduğunu belirten Ertaş, "Dünyada recommerce (ikinci el) dediğimiz döngüsel ekonomi bir trend. Türkiye'de İkinci el kullanmak ayıp görülebiliyor. Ama bunun ayıbı yok. Yurtdışında reklam yapılırken pre-love deniyor. Yani başkasının daha önce severek aldığı bir şey değerlidir. Hem ev ekonomisine hem ülkeye hem dünyaya katkısı oluyor. Bu trend Türkiye'de de gelişiyor. İkinci elin yüzde 50-100 büyüme potansiyeli var. İnsanlar satıldığını görünce daha fazla ilan veriyor. Ben de alıyorum. En son kullanılmış bir piyano aldım mesela" şeklinde konuştu.