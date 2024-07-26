Otomobil almak isteyenlere müjde: Fiyat yaklaşık 1 milyon TL düşecek

Araç almak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yürürlüğe girdi. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ila yüzde 70 arasında değişecek. Bu adım özellikle yatırım teşvik vergisi alan ve kriterleri karşılayan Çinli markalar için önemli bir indirim anlamına geliyor. Düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak. Şartları sağlayan otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatlarını güncellemeleri ve yeni fiyatlarla satış yapmaları bekleniyor.Söz konusu indirimle bazı araçların fiyatları yaklaşık 1 milyon TL ucuzlayacak. Yapılan düzenlemeye karşın tüm Plug-in Hybrid araçlar bu şartları karşılamıyor. ÖTV indirimi kapsamına giren bazı modeller ve uygulanacak ÖTV oranları şu şekilde olacak ülkemizde 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan BYD'nin Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV ile satılacak. BMW X1 xDrive30e modelinde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak. DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 modelinde ise yüzde 60 ÖTV geçerli olacak. Bir süredir döviz kurlarının etkisi ve güncellenmeyen matrah tutarları ile Türkiye'de satılan hibrit otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alınırken artık yeni düzenleme ile bazı araçlarda bu oran düşecek.Söz konusu düzenlemeyle BYD Seal U DM-i modelinin 2 milyon 150 bin liradan, 1 milyon 320 bin liraya düşmesi bekleniyor. BMW X1 xDrive30e modelinin de 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 liraya, DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 modeli, 4 milyon 478 bin 100 liradan 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.