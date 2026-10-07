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Giriş Tarihi: 7.10.2026 11:50

Otomobil devleri sıraya girdi! Türkiye'nin ihracatı tarihi zirveyi gördü

Türkiye otomotiv endüstrisi, küresel otomotiv pazarındaki değişen tercihler ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerinde oluşturduğu aksamalara rağmen ihracatta rekor kırdı. Sektörün önde gelen otomotiv devleri sıraya girerken, yılın 9 ayındaki dış satımı 31,1 milyar dolara yükseldi.

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AA Ekonomi
Otomobil devleri sıraya girdi! Türkiye’nin ihracatı tarihi zirveyi gördü
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Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-eylül dönemi ihracatına ulaştı.

TOPLAM İHRACAT 210,9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Türkiye'nin toplam ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 972 milyon 841 bin dolara ulaştı. Eylül ayında ise ihracat aylık bazda yüzde 15,4 artışla 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi ise aynı dönemde yüzde 3,1 artışla 31,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün ocak-eylül dönemleri bazında ulaştığı en yüksek ihracat tutarı oldu.

OTOMOTİVİN EN BÜYÜK PAZARI ALMANYA

Otomotiv ihracatında ilk sırada 5,07 milyar dolarla Almanya yer aldı. Almanya'yı 3,82 milyar dolarla Fransa, 2,93 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,79 milyar dolarla İtalya ve 2,46 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise İtalya öne çıktı. Türkiye'nin otomotiv sektörünün bu ülkeye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 434,8 milyon dolar arttı.

İtalya'yı 384,2 milyon dolarlık artışla Fransa, 198 milyon dolarla Hollanda, 127,3 milyon dolarla Almanya ve 69,1 milyon dolarla İsveç izledi.

Türkiye'nin bu dönemde Hollanda'ya otomotiv ihracatı 631,9 milyon dolar, İsveç'e ihracatı ise 266,2 milyon dolar oldu.

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KOCAELİ OTOMOTİV İHRACATINDA ZİRVEDE

İller bazında değerlendirildiğinde otomotiv sektörünün ocak-eylül dönemindeki ihracatında 9,3 milyar dolarla Kocaeli ilk sırada yer aldı.

Kocaeli'yi 7,1 milyar dolarla Bursa, 6,4 milyar dolarla İstanbul, 3,3 milyar dolarla Sakarya ve 1,4 milyar dolarla Ankara takip etti.

ÜLKE BAZINDA OTOMOTİV İHRACATI

TİM verilerine göre 2025 ve 2026 yıllarının ocak-eylül dönemlerinde otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ve değişim oranları şöyle:

Ülke 2025 (bin dolar) 2026 (bin dolar) Değişim
Almanya 4.943.378,61 5.070.666,58 %2,6
Fransa 3.436.206,57 3.820.369,85 %11,2
Birleşik Krallık 3.096.674,63 2.933.556,52 %-5,3
İtalya 2.356.101,91 2.790.944,55 %18,5
İspanya 2.567.462,39 2.456.470,28 %-4,3
Slovenya 1.689.353,34 1.656.813,33 %-1,9
Polonya 1.344.507,89 1.393.354,36 %3,6
Belçika 1.223.039,76 1.202.731,34 %-1,7
ABD 914.168,25 956.872,49 %4,7
Romanya 1.122.220,61 943.266,93 %-15,9
Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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