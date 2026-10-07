Otomobil devleri sıraya girdi! Türkiye’nin ihracatı tarihi zirveyi gördü

OTOMOTİVİN EN BÜYÜK PAZARI ALMANYA

Otomotiv ihracatında ilk sırada 5,07 milyar dolarla Almanya yer aldı. Almanya'yı 3,82 milyar dolarla Fransa, 2,93 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,79 milyar dolarla İtalya ve 2,46 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise İtalya öne çıktı. Türkiye'nin otomotiv sektörünün bu ülkeye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 434,8 milyon dolar arttı.

İtalya'yı 384,2 milyon dolarlık artışla Fransa, 198 milyon dolarla Hollanda, 127,3 milyon dolarla Almanya ve 69,1 milyon dolarla İsveç izledi.

Türkiye'nin bu dönemde Hollanda'ya otomotiv ihracatı 631,9 milyon dolar, İsveç'e ihracatı ise 266,2 milyon dolar oldu.