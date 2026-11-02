’Otomobil Oscar’ı için 7 elektrikli model yarışıyor

Avrupa'da otomobil pazarında yaşanan elektrikli dönüşüm 'Otomobil Oscar'ı olarak bilinen Car of the Year yarışmasında da kendini gösteriyor. 2027 Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasında ilk kez finale kalan 7 finalist elektrikli otolardan oluştu. Daha önceki yıllarda da finalde yarışan elektrikli modellerin sayısı artmaya başlamıştı. 5 ülkeden 64 jüri üyesi, 38 otomobil arasından yaptığı seçim sonrasında finale kalan modeller şöyle: "BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV 2, Renault Twingo, Volkswagen ID Polo, Volvo EX60." İkinci oylama sonucu belirlenecek Yılın Otomobili 8 Ocak 2027'de düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.

EN ÇOK KAZANAN MARKALAR

Bugün dünya çapında en çok takip edilen ve otomotiv dünyasının en prestijlisi sayılan bu ödül, 1964'ten beri veriliyor. Bu ödülü en çok kazanan markalar ise şöyle sıralanıyor: "Fiat: 9, Renault: 8, Peugeot: 6, Ford: 5, Opel / Vauxhall: 5, Volkswagen: 4, Citroën: 3, Toyota: 3."



SON 5 YILIN BİRİNCİLERİ

Car of the Year'da son beş yılın birincileri şöyle: "2022 Kia EV6, 2023 Jeep Avenger, 2024 Renault Scenic E-Tech, 2025 Renault 5/Alpine A290, 2026 Mercedes-Benz CLA."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör