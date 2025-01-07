Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024’te rekor kırdı

EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 543 bin 427 ile yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 588 bin 914 ile yüzde 60,1 pay, hibrit otomobil satışları 184 bin 177 ile yüzde 18,8 pay, elektrikli otomobil satışları 105 bin 315 ile yüzde 10,7 pay, dizel otomobil satışları 95 bin 985 ile yüzde 9,8 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 950 ile yüzde 0,6 pay aldı.