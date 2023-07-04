Otomobilde 21 günde satış rekoru

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günün tatil olduğu haziran ayında otomotiv pazarında satış rekoru kırıldı. Tarihin en yüksek haziran ayı ile birlikte ilk 6 aylık satışta zirveye ulaşıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-haziran döneminde yüzde 55.3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 37.5, otomobil satışları yüzde 40.1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 27.3 arttı. Satış adedi otomobil ve hafif ticaride 110 bin 861, otomobilde 89 bin 833, hafif ticaride ise 21 bin 28 adede yükseldi.Gövde tiplerine göre değerlendirilme yapıldığında yüzde 45.9 payla en çok tercih edilenler SUV otomobiller oldu. Onları yüzde 29.1 ile sedan, yüzde 22.7 ile hatchback otomobiller takip etti. İlk 6 ayda elektrikli oto satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 320 artarak 9 bin 526'ya çıktı. Elektriklilerin toplamdaki payı yüzde 0.81'den 2.22'ye yükseldi. Hibrit oto satışları da yüzde 58.5 artarak 46 bin 915'e yükseldi.