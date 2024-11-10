Otomotiv ihracatında başı Avrupa çekti! Yüzde 83 oranında...

Otomotiv ihracatının çoğunluğunun, yakın pazar konumundaki Avrupa'ya yapılması dikkati çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış göstererek 30 milyar 511 milyon 79 bin dolar oldu.

Ekim ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 yükselişle 3 milyar 581 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü böylece ocak-ekim dönemleri itibarıyla ilk kez 30 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 652 milyon 177 bin dolarlık ihracata imza atmıştı.

Avrupa ülkelerine yılın 10 ayında 25 milyar 306 milyon 150 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. Böylece otomotiv endüstrisinin dış satımının yüzde 83'ünü Avrupa ülkelerine yaptığı hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv endüstrisinde Avrupa ülkeleri arasında en fazla ihracat 4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla Fransa, 2,7 milyar dolarla İtalya, 2 milyar dolarla da İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 863 milyon dolar arttı.

İhracat artışında Birleşik Krallık'ı, 292,7 milyon dolarla Slovenya, 261,4 milyon dolarla Romanya, 224,4 milyon dolarla İtalya, 135,4 milyon dolarla ABD izledi.

ORANSAL ARTIŞTA SIRBİSTAN ZİRVEDE

Otomotiv endüstrisinin Avrupa ülkeleri arasında oran olarak artışında ise zirvede Sırbistan yer aldı.

Sektörün bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 97,9 artış gösterdi.

İhracat artışında bu ülkeyi yüzde 43 ile İzlanda, yüzde 39 ile Norveç, yüzde 37,6 ile Romanya ve yüzde 33,2 ile Belarus izledi.

AVRUPA DIŞINDA İLK SIRADA ABD YER ALDI

Söz konusu dönemde Avrupa dışında en fazla otomotiv ihracatı 979 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 498,8 milyon dolar ile Fas ve 248,1 milyon dolarla Irak takip etti.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde otomotiv endüstrisinin ihracat artışının oran olarak en fazla olduğu Avrupa ülkeleri şöyle: