Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru

Otomotivendüstrisi, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.3 artışla 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara ulaşarak, sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatını gerçekleştirdi. Son dönemlerde küresel otomotiv üreticilerinin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli sebepleriyle ana güzergâhı haline gelen Türkiye'de sektörün ihracat rakamlarındaki artış dikkati çekti. Türkiye'nin ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarak 192 milyar 808 milyon 449 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında da otomotiv sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.9 yükselişle 3 milyar 406 milyon dolar oldu.Ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 16.2 olarak hesaplandı. Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 3.6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3.2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar dolarla Fransa, 2.5 milyar dolarla İtalya ve 1.8 milyar dolarla İspanya takip etti. Birleşik Krallık ihracat artışında zirvede yer aldı. Ülkeye ihracat dokuz ayda 796.7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 220.4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212.9 milyon dolarla Slovenya, 125,6 milyon dolarla ABD izledi.