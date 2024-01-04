Otomotiv ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15,8 oldu. Otomotiv sektörü, aralık ayında da yüzde 1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim" dedi.

GEÇEN YILIN TAMAMINDA TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 9 ARTIŞ OLDU

Geçen yıl en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre %9 artarak 14 milyar 154 milyon USD, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise %40,4 oldu. Aynı dönemde Binek otomobiller ihracatı %19, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı %57 ve Çekiciler ihracatı %22 artarken, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise %3 geriledi.

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da %11 artışla 4 milyar 854 milyon USD ihracat yapıldı. Geçen yılın tamamında Fransa'ya %33, İtalya'ya %21,5 İspanya'ya %34, Polonya'ya %21, Slovenya'ya %21, Belçika'ya %13, Rusya Federasyonu'na %42, Romanya'ya %28, Hollanda'ya %30 ihracat artışı, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise %29 ihracat düşüşü oldu.

Geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve %68,3 pay alan AB Ülkelerine de 23 milyar 921 milyon USD ihracat yapıldı. Bu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %28 ihracat artışı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine%22,5 ihracat düşüşü yaşandı.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ ARALIKTA DA LİDER ÜRÜN GRUBU

Geçen yılın son ayında en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisi ihracatı ise 1 milyar 109 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı %1 düşerek 1 milyar 96 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 506 milyon USD, Çekiciler ihracatı 140 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı %44 artarak 289 milyon USD olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracatta %3 oranında düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu'na %2, ABD'ye %9, İtalya'ya %13 ihracat düşüşü yaşandı. Romanya'ya %56, Çekya'ya %32, Fas'a %50 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan İtalya'ya %19, İspanya'ya %66, Polonya'ya %24, Cezayir'e %100, Hollanda'ya %179 ihracat artışı, Fransa'ya %18, Slovenya'ya %45, İsrail'e %44, Belçika'ya %34, Portekiz'e %58 ihracat düşüşü kaydedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a %18, Slovenya'ya %84, Belçika'ya %23, Almanya'ya %41 İspanya'ya %95 ihracat artışı görülürken, Fransa'ya %30, ABD'ye %100 ihracat düşüşü gerçekleşti.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise İtalya'ya %49, Almanya'ya %84, İspanya'ya %254 ihracat artışları yaşandı.

FRANSA, ARALIKTA EN BÜYÜK PAZAR

Aralıkta ülke bazında en büyük pazar Fransa olurken, bu ülkeye 407 milyon USD'lik ihracat oldu. Almanya 378 milyon USD'lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, artış oranı da geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı. İtalya'ya da %4,5 artışla 330 milyon USD ihracat oldu. Diğer pazarlardan İspanya'ya %59, Slovenya'ya %16, Romanya'ya %16, Cezayir'e %988, Hollanda'ya %71, Mısır'a %51 ihracat artışı yaşanırken, Fransa'ya %20, Belçika'ya %15, ABD'ye %17, İsrail'e %43, Portekiz'e %31 ihracat düşüşü oldu.

AB ÜLKELERİNE ARALIKTA YÜZDE 0,5 ARTIŞ

Geçen ay Avrupa Birliği Ülkeleri %66 pay ve 2 milyar 94 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat %0,5 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri %12,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat %7 arttı. Afrika Ülkelerine %49 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine %20, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine %15 ihracat düşüşü kaydedildi.