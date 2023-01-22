Otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat! Üretilen araçların 4’te 3’ü ihraç edildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artışla 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından olan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise 2022'de, önceki yıla göre yüzde 5,15 daraldı. 2021'de 5 milyar 328 milyon 287 bin dolar olan hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı, 2022'de 5 milyar 53 milyon 950 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl, 100'den fazla ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış gerçekleştiren "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" sektörünün otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 16,3 oldu.