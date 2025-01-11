Otomotiv sektörünün ihracatı 2024’te yüzde 6 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-aralık dönemine ait toplam üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2024'te toplam otomotiv üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 365 bin 296 adet oldu.

Otomobil üretimi de yüzde 5 azalarak 904 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim, 1 milyon 410 bin 934 adede ulaştı.

2024'te ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak kaydedildi.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 71, kamyon grubunda yüzde 71, otobüs-midibüs grubunda yüzde 52 ve traktörde yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI 2024'Ü 37,2 MİLYAR DOLARLA KAPATTI

Geçen yıl 2023 ile paralel seyreden otomotiv ihracatı, 1 milyon 13 bin 34 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken ticari araç ihracatı aynı dönemde yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023'e göre yüzde 23 azalarak 12 bin 988 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024'ü yüzde 17 ile sektörel ihracatta ilk sırada tamamlayan toplam otomotiv sanayi ihracatı, yüzde 6 artışla 37,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre ise 2024'te toplam otomotiv ihracatı, avro bazında yüzde 2 arttı ve 33,7 milyar avro oldu. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1, tedarik sanayi ihracatı yüzde 5 arttı.

2024'ün 12 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adet düzeyinde belirlendi.

Bu dönemde otomobil pazarı, geçen yıla göre yüzde 1 artarak 980 bin 341 adedi yakaladı.

Ticari araç pazarına bakıldığında 2024'te bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3 daraldı.

2024 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı da yüzde 27 olarak gerçekleşti.