Otomotiv üretimi ocak-temmuz döneminde yüzde 5 arttı

OSD ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.