Otomotiv üretimi yedi ayda yüzde 8 düştü

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) bu yılın ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın ocaktemmuz döneminde 542 bin 401 olarak gerçekleşti. 7 ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 düşüşle 767 bin 216 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 19 gerileyerek 424 bin 667 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 779 bin 338'i buldu. Ocak-temmuz döneminde ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, ağır ticari araç grubunda yüzde 4 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 arttı. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, bazı üyelerin yeni model ve kapasite yatırımlarını devreye almak üzere üretim hatlarında hazırlık yaptığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör