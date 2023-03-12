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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Otomotiv üretimi yüzde 14 arttı

Otomotiv üretimi yüzde 14 arttı
Yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 23 artışla 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 233 bin 731 adedi buldu.
Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç üretimi yüzde 3 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı.

KAPASİTE KULLANIMI % 68
2023 Ocak-Şubat aylarında otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83,otobüsmidibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.
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Otomotiv üretimi yüzde 14 arttı
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