Otomotivde 300 milyon dolarlık yeni yatırım

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen K9 Projesi'nin, TOFAŞ'ın üretim yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek, "K9 Projesi, TOFAŞ'a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandırırken, bin çalışma arkadaşımıza da yeni istihdam sunacak. Gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa'da üretilmesinin önünü açacak" dedi. Projenin TOFAŞ'a yıllık 100 bin araçlık ilave üretim kapasitesi kazandıracağını ve bin kişiye yeni istihdam sağlayacağını belirten Bakan Kacır, çoklu enerji platformuna uygun olarak kurulan yeni üretim hattının, gelecekte elektrikli hafif ticari araçların Bursa'da üretilmesinin de önünü açacağını bildirdi. Türkiye'nin otomotiv pazarında yaşadığı büyümeye de dikkati çeken Bakan Kacır, "2000'lerin başında yılda ancak 300 bin aracın satıldığı Türkiye'de şimdi yılda 1.5 milyon araç satılabiliyor. TÜBİTAK eliyle, otomotiv teknolojilerinde yürütülen 3 bin 278 projeye ve bu alanda araştırma yürüten 3 bin 439 bilim insanı ve gencimize son 23 yılda 34 milyar lira kaynak sağladık" dedi.

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