Otomotivde aralık bereketi! Son 5 yılın zirvesinde





2018 sonundan itibaren araç tedariki konusunda yaşanmaya başlayan sorunlar, pandemi ile birlikte tavan yaptı. Yılın en çok araç satılan ayı aralıkta eski rekorlar geride kaldı. 2018 Aralık ayında satışlar 77 bin 706, 2019'da 90 bin 500, 2020'de 104 bin 293, 2021'de 62 bin 243 adet olmuştu.