Otonom kamyon akıllı yollarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri teknolojisi ile donatılmış Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'nda şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz lojistiğe imkân tanıyacak Ford Trucks'ın Seviye-4 otoyol pilotu teknolojisine sahip otonom kamyonunu test etti. Bakan Uraloğlu, "Otonom araçların optimum düzeyde çalışabilmesi için onlara uygun olarak yolların da akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış akıllı yollar olması gerekiyor. Bu kapsamda tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.Elektrikli ve otonom teknolojilerle donatılmaya başlanan akıllı araçların kullanılmaya başlandığını kaydeden Uraloğlu, 2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü belirtti. Uraloğlu, "Bu noktada bizler de ülkemizin ürettiği yerli ve milli aracımız TOGG'u fosil yakıtlı motorlar olmadan sadece elektrikli olarak üretiyoruz. Artık elektrikli ve otonom araçlar hayatımızın bir gerçeği... Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz" diye konuştu.