Otonom tekneye birincilik ödülü

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMAEK) Deniz Ticaret Odası'nın "Denizci Millet ve Denizci Ülke" vizyonu ile Türk denizcilik sektöründe yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknolojiler üretmesini sağlamak için 2 yılda bir düzenlediği fikir ve proje yarışması sona erdi. Yarışmada Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Volkan Varışlı'nın otonom araştırma teknesi projesi birincilik ödülü aldı.

19 PROJE ARASINDA BİRİNCİ

Yarışmada "Sürdürülebilir, Çevreci, Otonom, Dinamik Pozisyonlanabilen Bilimsel Yüzey Araştırma Teknesi Tasarımı" isimli projesi ile birincilik ödülü alan Girne Denizcilik Fakültesi'nden Volkan Varışlı, ödülünü Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'dan teslim aldı. Mühendis Volkan Varışlı'nın yarışmada birinci olan otonom araştırma teknesi projesi; Girne Üniversitesi Gemi Makineleri Laboratuvarında üretilerek bilimsel araştırmalarda kullanılacak. Barışlı, projenin kazandığı büyük ödülün de, yaklaşık 3,5 yıldır süren tasarıma literatür araştırmaları ve final üretim yönünden destek olan öğrencilere maddi destek olarak aktarılmakla birlikte, teknenin su altı sensörlerinin alımı için kullanılacağını söyledi.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE

Projesinin; düşük su derinlikli, kıyısal deniz araştırmalarında kullanılması için tasarladığını söyleyen Varışlı, Ağustos ayında, Avrupa Birliği projesinde kullanılacak olan asıl teknenin üretiminin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Kompozit-fiber malzemeden, üç gövdeli olarak tasarlanan teknenin üretiminin, Girne Üniversitesi Gemi Makineleri Laboratuvarında Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin emekleriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Varışlı, güneş enerjisi panelleriyle kendi hareket enerjisini üretebilen teknenin; su altı ve su üstünde toplanan verileri uzak bilgisayarlara online aktarabildiğini, alan olarak belirlenmiş bölge üzerinde kendi tarama planını yapabildiğini ve değişken hava-deniz koşullarına göre kendi rotasını güncelleyebildiğini söyledi.