Otoyol ve köprülerde OGS kalkıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü
, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sistemi
'nin (OGS
) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi
(HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. Açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi. Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.
1.2 MİLYON KULLANICI VAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Türkiye
'de yaklaşık 17 milyon HGS ve OGS abonesi olduğunu aktararak, "Bunların yaklaşık 1.2 milyonu OGS, 15.8 milyonu ise HGS kullanıcısı. Kullanıcıların yüzde 93'ünün tercih ettiği HGS sisteminde karar kılındı" dedi.