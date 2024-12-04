ÖTV’siz araç satışında yeni dönem başlıyor

Yıl başından itibaren engelliler için olan ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Engelli kişi tarafından aracın bizzat kullanılmaması veya kullanılan araçta istisnadan yararlanan engelli olmadığının tespit edilmesi halinde, defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnai belge alınmaması halinde, üçüncü kişilerin engelli aracını kullanmaları yasak olacak. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni yönetmeliğe göre, engelliler için olan ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.Engelli kişi tarafından aracın bizzat kullanılmaması veya kullanılan araçta istisnadan yararlanan engelli olmadığının tespit edilmesi halinde, defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi, aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde, üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak. Araç sahibinin birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, eşi, ya da noterce düzenlenmiş iş akdiyle istihdam edilen sürücüler arasından en fazla iki kişinin ismi tescil kayıtlarına işlenecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç alımı sırasında vergi dairesi müdürlüklerine sunulan taahhütnameye dayalı olarak kayıtlara geçecek ve bu kişiler de aracı kullanabilecek.Engeli bulunmayan kişilerin kullanımına uygun imal edilmiş araçlara sağlık raporunda belirtilen tertibatın ilave aparatlarla taktırılmış olması halinde aracın tescil kayıtlarına, "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" şerhi düşülecek.5 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek maddeyle de tescil edilmiş tüm sıfır araçların satış ve devirleri, araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, vergi cezası, trafik cezası nedeniyle devri kısıtlayıcı kaydı olmaması, muayenesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterler tarafından yapılacak. Noterler tarafından yapılmayan her çeşit satış ve devir işlemi geçersiz sayılacak. Plaka basım talep belgesi plakayı basan kuruluş tarafından en az 3 yıl saklanacak.