Oyak ile Umman’dan 500 milyon dolarlık fon

OYAK ile Umman Sultanlığı Varlık Fonu Umman Yatırım Otoritesi (OIA), 500 milyon dolarlık ortak yatırım fonu kurduklarını açıkladı. OYAK ve OIA, bu fon ile Türkiye ve Umman'ın yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında yatırım yapmayı hedefliyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK'ın kurumsal saygınlığının küresel ölçekte karşılık bulduğunu belirterek "Umman Yatırım Otoritesi ile ortaklaşa kurduğumuz fon, ülkemize ve kurumumuza duyulan güvenin göstergesidir. 500 milyon dolarlık fona ortaklığımızla stratejik alanlarda yatırımlar yapacağız. Bu ortaklık küresel vizyonumuza güç katacak" dedi.