Oyuncak ithalatında yeni dönem: Üretici bilgisi olmayan ürünler raflara giremeyecek

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumaya yönelik oyuncak denetimlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Bakanlık denetimlerinde, üzerinde üretici veya marka bilgisi bulunmayan birçok oyuncağın tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme ve uyarı yazısı gönderilerek yeni düzenlemenin detayları aktarıldı.
YENİ ZORUNLULUK 1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR
Bu tarihten itibaren yapılacak oyuncak denetimlerinde, ürünün üzerinde, mümkün değilse ambalajında ya da beraberindeki belgelerde üretici ve ithalatçının adı, ticari unvanı, marka bilgisi ve adresi gibi bilgilere yer verilmesi zorunlu olacak. Bu şartları karşılamayan oyuncakların ithalatına izin verilmeyecek.