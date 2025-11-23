Oyuncak ithalatında yeni dönem: Üretici bilgisi olmayan ürünler raflara giremeyecek

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
23.11.2025

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren ithal edilen oyuncaklarda üretici, ithalatçı bilgileri ve marka adının bulunup bulunmadığını zorunlu olarak denetleyecek. Bu bilgileri içermeyen ürünlerin ithalat başvuruları, “işaretleme eksikliği” nedeniyle kabul edilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumaya yönelik oyuncak denetimlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Bakanlık denetimlerinde, üzerinde üretici veya marka bilgisi bulunmayan birçok oyuncağın tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme ve uyarı yazısı gönderilerek yeni düzenlemenin detayları aktarıldı.

YENİ ZORUNLULUK 1 OCAK 2026'DA BAŞLIYOR

Bu tarihten itibaren yapılacak oyuncak denetimlerinde, ürünün üzerinde, mümkün değilse ambalajında ya da beraberindeki belgelerde üretici ve ithalatçının adı, ticari unvanı, marka bilgisi ve adresi gibi bilgilere yer verilmesi zorunlu olacak. Bu şartları karşılamayan oyuncakların ithalatına izin verilmeyecek.

