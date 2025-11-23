Oyuncak ithalatında yeni dönem: Üretici bilgisi olmayan ürünler raflara giremeyecek

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını korumaya yönelik oyuncak denetimlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor. Bakanlık denetimlerinde, üzerinde üretici veya marka bilgisi bulunmayan birçok oyuncağın tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme ve uyarı yazısı gönderilerek yeni düzenlemenin detayları aktarıldı.