Öz-Gıda İş Sendikasında bayrak değişimi

Öz Gıda İş 15. Olağan Genel Kurulu, sendika delegeleri, emek camiasının önemli isimleri ve konukların katılımıyla 11 Şubat'ta Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an okundu ve dualar edildi. Hak-İş Konfederasyonu'nun kurucu sendikası olan Öz Gıda İş'in 47 yıllık sendikal mücadelesini anlatan belgesel film katılımcıları duygulandırdı.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Öz Gıda İş'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkanlığa seçilen Halil Çukutli yaptığı konuşmada, ülke olarak büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Vefat eden vatandaşlarımız için yüreğimiz yanıyor. Deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Temennimiz odur ki; deprem kuşağında bulunduğumuz gerçeğini unutmadan, yaşadığımız bunca acıdan sonra gerekli tedbirleri alır, gerekli düzenlemeleri yaparız" dedi.

İLKLER OLACAK

Çukutli, Öz Gıda İş'in öncü ve örnek sendikal duruşuyla emek camiasında rol model olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Hak-İş'in kurucu sendikasıyız. Gerçekleştirdiğimiz profesyonel çalışmalarla emeğin ve emekçinin gurur duyduğu başarılara imza attık. Öz Gıda İş ISO 9001 belgesini alarak kurumsallığını tescil eden ilk sendikadır. Sendikacılık çalışmalarında, E-imza, elektronik arşiv yönetimi, mobil uygulamalar, otomasyon sistemi, E-devlet ile entegrasyon ve daha pek çok teknolojik yeniliği kullanan teknoloji dostu sendikayız. Gıda işkolunda 8 dalda mesleki yeterlilik belgesi veren ve bu sayede gıda sektörüne profesyonel insan gücü kazandıran tek sendikayız. Üyelerimizin eğitimli olmalarını son derece önemsiyoruz. Bu sebeple işyeri temsilcilerine yönelik her yıl kapsamlı eğitim programları düzenliyoruz. Öz Gıda İş olarak yeni dönemde önemli hedeflerimiz var. Bunlardan biri; Balkan ülkelerindeki sendikalarla birlikte bir Gıda Konfederasyonu kurmak. Gıda konusu önemini giderek artırıyor. Bu sebeple, her yıl geniş kapsamlı bir gıda kongresi düzenlemeyi de hedefliyoruz."