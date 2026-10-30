Özbekistan ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi için yeni adım

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yeni bir iş birliği mekanizması hayata geçiriliyor. İki ülke arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey kurulmasına ilişkin anlaşma, 29 Ekim 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalandı.

Kurulacak konseyin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önce 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Anlaşmayla ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hızlandırılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI

İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Özbekistan Cumhurbaşkanı İdaresi Başkanı'nın eş başkanlığında faaliyet gösterecek.

Düzenli aralıklarla yapılması planlanan konsey toplantılarında ortak ticaret ve yatırım projeleri ele alınacak. Ayrıca iki ülkenin kamu kurumları ve iş dünyası kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması hedeflenecek.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen ticaret hedefleri doğrultusunda kurulan konseyin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.

İlk aşamada 5 milyar dolara çıkarılması planlanan ikili ticaret hacminin orta vadede 10 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor. Yeni mekanizmanın, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirerek uluslararası ölçekte örnek bir model oluşturmasına da katkı sağlaması öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyaları arasındaki ortaklıkların artırılması ve ticaret hedeflerine ulaşılması için konsey çalışmalarına destek vereceğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör