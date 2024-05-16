Özbekistan’a Cola’dan 517 milyon $’lık yatırım

Şubat ayında Coca-Cola Bangladesh Beverages'in yüzde 100 hissesini 130 milyon dolar karşılığında satın alan Anadolu Grubu'na bağlı Coca-Cola İçecek, Orta Asya'daki büyümesini sürdürüyor. 2021'de Özbekistan pazarına 240 milyon dolarlık yatırımla giriş yapan Coca-Cola İçecek, ülkedeki operasyonlarını genişletti. Yaklaşık 5.3 milyar TL yatırımla Özbekistan'da iki büyük tesis inşa etti. Coca Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd adıyla faaliyet gösteren şirket, ilk yatırımını Semerkant bölgesinde gerçekleştirdi. 18.5 hektarlık alana kurulan, yıllık 280 milyon litre üretim kapasitesine sahip tesiste 200 kişiye iş imkânı sunuluyor. Namangan bölgesinde, 14.2 hektarlık alanda kurulan, yıllık 198 milyon litre üretim kapasitesine sahip gazlı içecek üretim tesisi ise 300 kişiye iş imkânı sağlıyor. Yeni yatırımlarla birlikte, Anadolu Grubu'nun Özbekistan'daki toplam yatırımı 517 milyon dolara ulaştı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Özbekistan, 2000 yıllık tarihi ve kültürlerin geçiş noktası olması ile çok önemli bir şehir. Bugün sadece bu güzel açılışı kutlamıyoruz. Aynı zamanda bu kültürlerin bir araya, bu güzel şehirde gelmesini memnuniyetle izliyoruz" dedi. Coca-Cola CEO'su James Quincey da "Bugün sadece Coca-Cola sistemini büyütmüyoruz. Aynı zamanda Coca-Cola ve Özbekistan arasındaki bağları da kuvvetlendirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.Coca-Cola İçecek, Türkiye dışında Pakistan, Kazakistan, Irak, Azerbaycan, Ürdün, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Suriye olmak üzere 11 ülkede toplam 30 şişeleme ve 3 meyve işleme tesisi ile faaliyet gösteriyor. Bu tesislerde 10 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Yeni yatırımlarla birlikte, tesis sayısı 36'ya ulaştı.