Özdere Yat Limanı’na ÇED onayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir'in Menderes ilçesi sahil Özdere Bölgesi'nde yapılması planlanan Özdere Yat Limanı projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararı verildi.

BARINAKTA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEK

Proje alanında olan Özdere Balıkçı Barınağında herhangi bir değişiklik, iş veya işlem yapılmayacak ve balıkçı barınağı olarak kullanılmaya devam edilecek. Açıklanan nihai ÇED dosyasında dikkat çeken bir diğer nokta ise maliyetin artmış olması. İlk açıklanan ÇED dosyasındaki toplam maliyet 60 milyon TL iken nihai ÇED dosyasında bu rakam 84 milyon TL'yi aştı.

174 BİN METREKARE

Proje alanı 174 bin 472 m2 olacak. Ana dalgakıran 870 metre uzunluğunda olacak ve ana dalgakıranın ucunda bir adet fener olacak. Proje kapsamında toplamda denizde 1 milyon 185 bin 387 tonluk dolgu yapılacak. Ayrıca 63 bin 816 m3 de hazır beton kullanılacak. Proje dosyasında kullanılacak dolgu malzemesinin ağır metal içermeyeceği de taahhüt edildi. Proje alanında yeterli dip derinliği olduğu için, proje kapsamında dip tarama faaliyeti gerçekleştirilmeyecek. Projenin etüt/proje, ÇED, imar ve diğer izinleri 2 yıl, inşaat aşaması 2 yıl olarak planlandı. Proje alanı yakın çevresinin "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi" olması nedeniyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün İnşaat Yasağı Genelgesi gereği 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri (5 ay) arasında inşaat çalışması yapılmayacak olup bu tarihler dışındaki zaman aralığında inşaat çalışmaları devam edilecek.

İSTİHDAM YARATACAK

Projenin inşaat aşamasında 30 kişi, işletme aşamasında ise yat limanında çalışacak personel ve yat kullanıcıları da dikkate alınaraktan, yat limanında olabilecek maksimum kişi sayısı 1.240 olacak. Projenin ekonomik ömrü 50 yıl olacak ancak bakım ve onarım çalışmaları ile sürenin uzatılması planlanıyor.

TENİS KORTU, YAT KULÜBÜ, YÜZME HAVUZU…



Ana dalgakıran, tali dalgakıran, rıhtımlar, yüzer iskeleler ve travel lift havuzu ve bağlantı yolundan oluşacak Özdere Yat Limanında boyları 6,5 m ile 26 m arasında değişen 255 adet yat konaklayabilecek. Özdere Yat Limanı'nın dört çıpalı bir yat limanı olarak hizmet vermesi planlanıyor. Bu bağlamda; kafe, bar, sosyal tesis, tuvalet, bulaşıkhane, çamaşırhane, duş, bakım onarım hizmet alanı, yatçı eşya depoları, otopark, tenis kortu, yüzme havuzu ve fitness salonu, yat kulübü, satış üniteleri, palamar ofisi ve akaryakıt istasyonu yapılacak.

YAT TURİZMİNİN ARTMASI AMAÇLANIYOR



Turizm sektöründe 10 milyar dolarlık kapasitesinin 2 buçuk milyar dolarının yat turizminden sağlandığına dikkat çekilen raporda "Ülkemize yat kiralamaya gelen bir yatçının ortalama kalış süresi 11 gün, günlük ortalama harcaması 51 USD olup, bir yatın getirdiği döviz 30 turistin harcamalarının toplamına eşittir. İzmir Ege Bölgesi'nin en önemli turizm, fuar, kültür ve liman kenti olmasına rağmen yat turizmi alt yapısı olan yat limanlarına sahip olmadığından çok büyük ekonomik kayba uğramaktadır. Bu açığı kapatmak amacı ile İzmir Bölgesinde inşaatı devam eden 2 adet (Çeşme ve Sığacık) yat limanı, Yüksek Planlama Kurulu'ndan (YPK) kararı alınan 4 adet yat limanı bulunmaktadır. Böylece mevcut 150 yat bağlama kapasitesine, 2585 adet yat bağlama kapasitesi ilave edilerek İzmir ilinin toplam yat bağlama kapasitesinin 2735 olması sağlanacak ve Ege Bölgesindeki mevcut yüzde 4 olan bağlama kapasitesi yüzde 41'e yükselecektir. Türkiye ortalamasındaki yüzde 2 bağlama kapasitesi de yüzde 29.5'a yükselerek, hak ettiği gelire ve sıralamaya gelmiş olacaktır." İfadeleri yer aldı.