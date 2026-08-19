Özel okulda kırtasiye vurgunu!

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken özel okulların skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde SABAH'ın gündeme getirdiği okul servisi skandalından sonra şimdi de kırtasiye vurgunu velileri isyan ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap satış yasağını kırtasiye masrafı kılıfıyla delen özel okullar, velilerden 50 bin TL'den başlayıp 200 bin liraya kadar ücret talep ediyor. Bu duruma itiraz eden veli ise çocuğunun okuldan alınması tahdidiyle karşı karşıya kalıyor.

BAKANLIK YASAKLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda özel okulların etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücretlerinde hizmet maliyetini aşan oranlarda bedel talep edildiğini tespit ederek inceleme ve soruşturma başlatmıştı. Bunun ardından yönetmelikte değişikliğe giden bakanlık, özel okullarda ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınamayacağını açıkça belirtmişti. Düzenlemenin ardından özel okullarda da bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.

VELİYE DAYATMA

Ancak bazı okullar kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini kırtasiye masrafı adı altında paketleyerek velilere sunuyor. Yani bu yolla yasaklanan kitap satış ücreti, kırtasiye, eğitim materyali gibi farklı adlarla velilere dayatılıyor. Üstelik bu fatura bu yıl 50 bin TL'den başlıyor. Bazı özel okullarda 100, bazıları 120, bazıları 150 bin TL istiyor. Hatta bu faturayı 200 bin TL'ye kadar çıkaran özel okullar dahi bulunuyor. Buna itiraz eden veli ise özel okulun, "İsterseniz çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz" şeklinde tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Çocuğunu okuldan almak istemeyen veliler de bu dayatmaya boyun eğiyor.

CEZA DEVEDE KULAK

Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğine rağmen özel okullar bu kitapları hâlâ nasıl satabiliyor? Bu soruyu sorduğumuz, isminin açıklanmasını istemeyen bir özel okul öğretmeni, "Evet, kitap ücreti almak yasak. Bunun için okula ceza da kesiliyor. Ancak kitaptan elde edilen kârın yanında bu ceza çok cüzi kalıyor. Bu nedenle özel okullar kitap satışını sürdürüyor" dedi. Konuyla ilgili okullara da uyarı geldiğini aktaran öğretmen satışların hala sürdüğünü aktardı.

KIRTASİYECİLER DE İSYANDA!

Uygulamadan yalnızca veliler değil, kırtasiyeciler de rahatsız. Kırtasiyeciler, okulların milyonluk eğitim paketlerini kırtasiye adı altında satmasının sektörü zan altında bıraktığını belirtiyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, özel okulların bu kalemi kırtasiye masrafı adı altında sunmasından dolayı rahatsız olduklarını söyledi. Keresteci, "Kitapların, kırtasiye ürünlerinin ve farklı eğitim materyallerinin tek bir paket içerisinde toplu olarak satılması nedeniyle çok yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Ardından da bu rakamın tamamı sanki kırtasiye harcamasıymış gibi değerlendiriliyor. Böyle olunca kamuoyunda 'kırtasiye çok pahalı' şeklinde bir algı oluşabiliyor. Kitabın fiyatı başka, kırtasiye ürününün fiyatı başka, diğer eğitim materyallerinin bedeli başka. Bunların tamamının tek bir rakam altında toplanıp 'kırtasiye paketi' şeklinde değerlendirilmesi sektörümüz açısından doğru bir tablo ortaya koymuyor" dedi. Defter, kalem, silgi, boya, sırt çantası, suluk gibi ürünlerin kırtasiye ürünü olduğuna dikkat çeken Keresteci, "Bugün temel ihtiyaçlardan oluşan bir okul çantasını yaklaşık 2.500 TL seviyesinde doldurmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör