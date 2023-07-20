Özel sektör 3 ülkede 26 anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerle ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltirken, ekonomide de önemli anlaşmalara imza atıldı. Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı. Türk iş dünyası da, 3 ülkede 26 anlaşma imzalarken birçok yeni yatırım konusunda da görüş birliğine vardı. Türk özel sektörüne yatırım kapılarını açan bu anlaşmaların kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor.Erdoğan'ın, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldiği ziyarette, Türk ve Suudi Arabistan heyetleri arasında 5 yeni mutabakat zaptı imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin ikinci durağı Katar'da çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma gerçekleştirildi. Ziyarette, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Biz buraya DEİK olarak ayrı bir uçakla ve 200 iş insanımızla beraber geldik. Bu, iş dünyasının olaya nasıl baktığının da bir göstergesi" dedi. Nail Olpak, Türk özel sektörünün toplamda 26 ayrı anlaşma imzaladığını belirterek, bu iş birliklerinin resmi anlaşmaların dışında olduğunu söyledi. Olpak, "Bu anlaşmalar arasında enerji, sağlık, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, gıda var. Sanayi alanındaki yatırımlar söz konusu. Onun dışında güneş enerjisiyle ilgili ve hidrojen alanında yatırımlarla ilgili anlaşmalar var" diye konuştu.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, "Doğrusu ilgi bir hayli fazlaydı. Hem devlet başkanları nezdinde hem de bakanlar nezdinde çok iyi bir alan açıldı. İş adamları da çok büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi" dedi. Asmalı, dijital, gayrimenkul, sanayi, turizm ve gıda gibi çok sayıda sektörde görüşmeler yapıldığını kaydederek, "Türkiye'de ciddi bir yatırım yapma iştahı var. Türkiye'nin artık ürünleri bütün dünyada kendisini ispatlamış ve bütün dünyada alıcısı olan ürünler. Türkiye, Körfez ülkelerinin bir üretim üssü olabilir" diye konuştu. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ise, "Bu üç ülkeden önümüzdeki dönemde çok büyük yatırımlar gelecek. Bunun en güzel örneği Abu Dabi ile yapılan anlaşma" dedi.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete dünya medyasının ilgisi yoğun oldu. Fransız haber ajansı AFP, BAE'de 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de varılan anlaşmalara dikkat çekerek "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladı" ifadelerine yer verdi. İngiliz Reuters ajansındaki haberde ise BAE'nin en büyük yatırım holdingi olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile varılan anlaşmaların detaylarını aktardı. Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşası için atılacak adımlar için 11.5 milyar dolarlık anlaşma yapıldı. ADQ'nun Türk Eximbank'a ihracata destek için 3 milyar dolar büyüklükte finansman sağlayacağı duyuruldu. DIŞ HABERLERCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi. Öte yandan Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, bugün iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyeleri katılacak.